الأسهم اليابانية تتراجع لليوم الثاني بعد أن فقد ارتفاع أسهم التكنولوجيا الزخم

شهد مؤشر نيكاي الياباني هبوطا حادا لليوم الثاني على التوالي اليوم إذ جنى المستثمرون الأرباح من ارتفاع شهدته أخيرا أسهم شركات التكنولوجيا.

وتسارعت وتيرة خسائر نيكاي في النصف الثاني من الجلسة ليتراجع 0.85 في المائة عند الإغلاق مسجلا 31641.27 نقطة. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.67 في المائة إلى 2191.50 نقطة.

ونزل سهم سوني جروب 1.65 في المائة وتراجع كذلك سهم شركة هويا لمواد أشباه الموصلات 3.89 في المائة وسهم سوفت بنك جروب 1.47 في المائة.

لكن سهم إيساي للأدوية ارتفع 7.37 في المائة وقاد المكاسب على نيكاي بعد أن منحت الجهات التنظيمية الأمريكية تقييما إيجابيا لتجارب المرحلة المتقدمة لعلاج الزهايمر الذي تنتجه الشركة.

وشهد نيكاي أمس الأربعاء أكبر انخفاض في ثلاثة أشهر مقلصا مكاسب قوية بلغت 15 في المائة على مدى الأشهر الثلاثة المنصرمة فاقت أداء البورصات العالمية الأخرى.

ومن بين الأسهم المدرجة على نيكاي هبط 147 وصعد 78.

وخسر قطاع تصنيع الآلات الدقيقة 2.59 في المائة ليصبح الأسوأ أداء بين القطاعات الفرعية التي يبلغ عددها 33.

أما شركات الشحن فكانت أكبر الرابحين وصعدت 2.28 في المائة.