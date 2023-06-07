إسبانيا تسجل أعلى درجة حرارة في فصل الربيع

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية اليوم، أن إسبانيا سجلت أعلى درجات حرارة في فصل الربيع على الإطلاق منذ بدء التسجيل، بمتوسط درجات حرارة أعلى بنحو درجتين مئوية.

وقالت الوكالة بحسب "الفرنسية"، "ربيع 2023 كان أسخن ربيع على الإطلاق في إسبانيا".

وفي أواخر أبريل، تعرضت إسبانيا لموجة حارة مبكرة بشكل استثنائي مع درجات حرارة أعلى من المتوسط بـ 20 درجة.

من جانب أخر، أفادت خدمة كوبرنيكوس الأوروبية حول تغير المناخ الأربعاء أن سطح المحيطات شهد خلال مايو الشهر الأشد حرارة على الإطلاق.

وقالت سامانثا بورجيس الرئيسة التنفيذية لخدمة كوبرنيكوس في بيان إن "درجات حرارة سطح المحيط وصلت إلى مستويات قياسية، وبياناتنا تشير إلى أن متوسط درجة الحرارة لجميع البحار الخالية من الجليد في مايو 2023 كان أكثر سخونة من أي شهر مماثل".