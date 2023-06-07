«نمو» ترتفع 112 نقطة بتداولات قيمتها 47 مليون ريال

أضافت السوق الموازية "نمو" 112 نقطة، ما يعادل 0.53 في المائة لتغلق عند 21428 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 64 في المائة بنحو 18 مليونا إلى 47 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 37 في المائة بمقدار 363 ألف سهم لتبلغ 609 آلاف سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2.5 ألف صفقة متراجعة 338 صفقة بواقع 12 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "شور" بنحو 5.6 في المائة ليبلغ 71.70 ريال، يليه "المركز الكندي الطبي" بـ4.3 في المائة ليصل إلى 50 ريالا، وحل ثالثا سهم "نسيج للتقنية" 4.2 في المائة، حيث أغلق عند 74.90 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الحاسوب" بواقع 8.2 في المائة، ليغلق عند 210 ريالات، يليه "ميار" بمقدار 7.61 في المائة إلى 85 ريالا، وحل ثالثا سهم "كير" بـ5.11 في المائة، مقفلا عند 52 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "جاهز" بنحو 28 مليون ريال، ثم "أسمنت الرياض" بقيمة 4.3 مليون ريال، وحل ثالثا "المركز الكندي الطبي" بمبلغ 1.9 مليون ريال.