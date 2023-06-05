رئيس الوزراء البريطاني: خطة الهجرة مجدية.. قللت أعداد الوافدين

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم إن خطته لوقف وصول المهاجرين بالقوارب الصغيرة إلى البلاد قلصت العبور بنسبة 20 في المائة وهو تطور يأمل في أن يخفف حدة الانتقادات من حزبه وفي البلاد بشأن سياسة الهجرة.

ووعد سوناك، الذي من المتوقع أن يقود حزبه الحاكم وهو حزب المحافظين، في انتخابات عامة تجرى العام المقبل بمنع القوارب من عبور القنال الإنجليزي في واحد من تعهداته الخمسة بعد وصوله إلى السلطة في أكتوبر من العام الماضي.

لكنه تعرض لانتقادات من أعضاء حزبه ومن العامة بسبب عدم تحركه بالسرعة الكافية حيث احتج الناس على إسكان مئات المهاجرين في فنادق بعد وصول أعداد قياسية إلى بريطانيا العام الماضي.

وقال سوناك في مؤتمر صحفي: "خلال خمسة أشهر مضت منذ إطلاق الخطة، تراجعت عمليات العبور الآن بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي.. الخطة مجدية".

مضيفا أن حكومته ليست راضية وستعمل جاهدة لضمان إصدار البرلمان لقانون جديد.

وقال حزب العمال المعارض إن سوناك أخفق في التعامل مع تراكم عشرات الآلاف من طلبات اللجوء وإن 7600 عبروا القنال الإنجليزي حتى الآن هذا العام وإن هذا الإجمالي من المرجح أن يزداد خلال أشهر الصيف.

وحث سوناك البرلمان وفقا لرويترز على تمرير مشروع قانون جديد اقترحه لمواجهة الهجرة غير القانونية سيسمح بالاحتجاز والترحيل السريع للأشخاص الذين يصلون على متن قوارب صغيرة إلى بلادهم أو إلى ما يسمى بدولة ثالثة آمنة مثل رواندا.

وقال: "لن يتم حل هذا بين عشية وضحاها، وسيستمر وصول اللاجئين هذا الصيف، ولهذا السبب من المهم للغاية أن نغير القانون".