ارتفاع حصيلة قتلى حادث قطاري الهند إلى أكثر من 288 شخصا

قال مسؤول حكومي اليوم إن عدد القتلى جراء تصادم قطاري ركاب في ولاية أوديشا بشرق الهند ارتفع إلى 288 قتيلا وإن 850 آخرين أصيبوا في أكثر حوادث السكك الحديدية دموية بالبلاد منذ أكثر من عقدين.

ونقلت وكالة إيه.إن.آي عن مسؤول بالقوة الوطنية للاستجابة للكوارث قوله إن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية في موقع الحادث.

وقال براديب جينا المسؤول بولاية أوديشا إنه تم إرسال أكثر من 200 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث في منطقة بالاسور في أوديشا و100 طبيب إضافي، فضلا عن 80 طبيبا هناك بالفعل.

وفي وقت مبكر من اليوم ، أظهر مقطع فيديو ضباط الشرطة وهم ينقلون جثثا مغطاة بأقمشة بيضاء بعيدا عن قضبان السكك الحديدية.

وقال أحد الناجين، "كنت نائما... ضوضاء الحادث أيقظتني. وفجأة رأيت ما بين 10 و15 شخصا فارقوا الحياة. استطعت الخروج من عربة القطار، ثم رأيت جثثا كثيرة فقدت أطرافها".

وأظهرت لقطات مصورة أمس رجال الإنقاذ وهم يتسلقون حطام أحد القطارات للبحث عن ناجين، بينما طلب ركاب المساعدة وكانوا يجهشون بالبكاء بجوار الحطام بحسب "رويترز".

وقع التصادم في نحو الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي أمس عندما اصطدم القطار كوروماندل إكسبرس الذي ينطلق من كولكاتا إلى تشيناي بقطار ركاب آخر هو هوراه سوبرفاست إكسبرس.

ويشارك في عملية البحث والإنقاذ المئات من أفراد إدارة الإطفاء وضباط الشرطة والكلاب البوليسية. كما أُرسلت فرق القوة الوطنية للاستجابة للكوارث إلى الموقع.

