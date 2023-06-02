السعودية تثمن ثقة ودعم الدول الأعضاء لترؤسها إقليم آسيا وعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأرصاد العالمية

حظيت المملكة بدعم إقليمي ودولي لرئاسة الإقليم الثاني ــ آسيا، وعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ممثلة بالرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر الدولي التاسع عشر للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية المنعقد بجنيف.

وثمن الوفد الرسمي للمملكة المشارك في المؤتمر ، الدعم الإقليمي والدولي لرئاسة المملكة إقليم آسيا وعضوية المجلس التنفيذي مطلع العام 2024 .

وكان الوفد المشارك قد عمل خلال أيام المؤتمر على التعريف بدور المملكة الإقليمي والدولي في مجال الأرصاد والمناخ ومبادرات قمة الشرق الأوسط الأخضر ، والمنجزات التي تحققت على هذا المستوى ، التي حظيت باهتمام وإشادة المشاركين وقيادات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية .

من جهة أخرى رحبت الدول الأعضاء بدعوة المملكة لعقد اجتماع إقليم آسيا خلال يناير المقبل بالمملكة.