القوة التحويلية للمدن عبر التنمية الحضرية «3 من 3»

يرتبط تطوير المدن المتضامة بانخفاض انبعاثات التلوث البيئي والجسيمات الدقيقة من أنشطة قطاعي الإسكان والنقل. ويشير هذا إلى أن السياسات المحلية التي تستهدف الزحف العمراني قد تكون فاعلة في تحسين نوعية الهواء المحلي والتخفيف من آثار تغير المناخ. فالمدن ذات التطور العمراني الرأسي تستهلك مساحة أقل من الأرض، وتستوعب مزيدا من الناس، كما أنها أكثر ازدهارا. وفي مختلف المدن على مستوى العالم، تؤدي مضاعفة ارتفاعات مباني المدينة، على المدى البعيد، إلى زيادة عدد سكانها 16 في المائة، وانخفاض مساحة أراضيها 19 في المائة مقارنة بالمدن الأخرى. وتصاحب ذلك زيادة 4 في المائة في كثافة الأضواء الليلية في المدينة، ما يشير إلى ارتفاع مستوى رخائها.

وبشأن بوصلة تحديد اتجاه السياسات لمساعدة المدن على الازدهار، فالمدينة المزدهرة هي تلك المدينة الخضراء الشاملة للجميع والقادرة على الصمود أمام تغير المناخ. ويسلط التقرير الضوء على أن تحقيق هذه الرؤية يتوقف على الإجابة عن ثلاثة أسئلة في غاية الأهمية، وهي: ما أدوات السياسات المتاحة؟ ومن يملك هذه الأدوات؟ وكيف يمكن تحديد أولويات خيارات السياسات المستندة إلى هذه الأدوات وترتيب تسلسلها من أجل تنفيذها بصورة فاعلة؟

*ماهية أدوات السياسات. تأتي خيارات السياسات على هيئة خمسة عناصر رئيسة، هي: المعلومات والحوافز والتأمين والتكامل والاستثمارات. وفي الأغلب ما تكون هذه الأدوات مكملة لبعضها بعضا، ما يؤدي إلى تعزيز آثارها عندما تنفذ بشكل جماعي.

*من يملك أدوات السياسات؟ نظرا إلى أن الضغوط الحضرية "التقليدية" تتفاعل مع الضغوط المرتبطة بتغير المناخ لتحديد النواتج، فإن أجهزة الحكم المحلي تكون في وضع موات لدفع عجلة العمل المناخي. فالمدن، التي تعمل مع الحكومات الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تكون لديها مجموعة فارقة من السياسات تحت تصرفها.

*كيفية تحديد أولويات خيارات أدوات السياسات. لضمان ازدهار المدن، سيحتاج واضعو السياسات إلى التبديل بين حزم السياسات المستمدة من العناصر الخمسة الرئيسة المذكورة آنفا. وسيتفاوت مزيج الإجراءات التدخلية وتسلسلها وترتيب أولويات النواتج تبعا لخصائص المدن، مثل حجمها ومستويات المخاطر والتنمية فيها.

إن المدن لديها القدرة على التصدي للتغير البيئي والتكيف معه. وبالتركيز على جعل المدن أكثر اخضرارا وقدرة على الصمود وأكثر شمولا، يمكننا إحداث تحول في بيئاتنا الحضرية وضمان مستقبل مزدهر للجميع.