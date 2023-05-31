بيانات اقتصادية صينية تهبط بالنفط 1.7% إلى 72.4 دولار

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء متأثرة بقوة الدولار إلى جانب بيانات ضعيفة من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، أثارت مخاوف على الطلب.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 1.29 دولار أو 1.75 في المائة إلى 72.42 دولار للبرميل بحلول الساعة (10:13) بتوقيت جرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.28 دولار أو 1.84 في المائة إلى 68.18 دولار للبرميل. وهبط كلاهما بأكثر من أربعة في المائة أمس الثلاثاء، وفقا لـ"رويترز".

وتتجه عقود خام برنت لشهر يوليو التي تنتهي اليوم وكذلك الخام الأمريكي إلى تسجيل خسائر شهرية تزيد على تسعة في المائة و1 في المائة على الترتيب.

وانكمش نشاط التصنيع الصيني في مايو بأسرع من المتوقع بسبب تراجع الطلب، إذ انخفض المؤشر الرسمي لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 48.8 من 49.2 في أبريل. وخالف المؤشر توقعات بأن يرتفع إلى 49.4.

وجاء انخفاض أسعار النفط أيضا متأثرا بضغوط من ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في شهرين، ما يزيد التكلفة على المشترين حائزي العملات الأخرى ويضر بالطلب على النفط.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية في مقابل ست عملات رئيسة أخرى، مدعوما بتحسن التضخم في أوروبا والتقدم بشأن اتفاق سقف الدين الأمريكي الذي سيتم عرضه على مجلس النواب اليوم للمناقشة.

ومن الممكن أن يعزز الدولار مكاسبه إذا جاءت بيانات رواتب الوظائف غير الزراعية الأمريكية لشهر مايو المنتظرة يوم الجمعة أفضل من المتوقع وعززت احتمالية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مجددا في يونيو.

كما يترقب المتعاملون اجتماع تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بينهم روسيا في الرابع من يونيو.