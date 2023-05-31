«نمو» تفقد 64 نقطة بقيمة تداولات عند 29 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" 64 نقطة ما يعادل 0.31 في المائة لتغلق عند 20943 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 1.2 في المائة بنحو 353 ألفا إلى 29 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 24 في المائة بواقع 135 ألفا لتبلغ 431 ألف سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2.9 ألف صفقة مرتفعة 454 صفقة بمقدار 18 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "شور" بنحو 24 في المائة ليبلغ 78.20 ريال، يليه "الوطنية للبناء والتسويق" بـ9.56 في المائة ليصل إلى 249.80 ريال، وحل ثالثا سهم "ميار" 6.39 في المائة حيث أغلق عند 84.90 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "رواسي" بواقع 8.9 في المائة ليغلق عند 56.10 ريال، يليه "أبيكو" بمقدار 7.73 في المائة إلى 31.05 ريال، وحل ثالثا سهم "الرعاية المستقبلية" بـ7.72 في المائة مقفلا عند 1220 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "جاهز" بنحو 5.4 مليون ريال، ثم "شور" بقيمة 2.5 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارات" بمبلغ 2.2 مليون ريال.