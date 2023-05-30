 رائدا الفضاء السعوديان يودعان محطة الفضاء الدولية بعد إنجاز مهمتهما العلمية بنجاح

ودّع رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني محطة الفضاء الدولية (ISS) على متن المركبة الفضائية عائدَين إلى الأرض، اليوم بعد تحقيقهما مستهدفات المهمة العلمية للمملكة، والتي تسعى للإسهام في الأبحاث العلمية التي تخدم البشرية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميًّا، وبناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة، وذلك صحبة طاقم مهمة AX-2، الذي ضمّ أيضًا رائدي الفضاء بيجي ويتسون وجون شوفنر.

وأقام رواد محطة الفضاء الدولية المراسيم الرسمية لوداع طاقم مهمة AX-2 رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني اللذين توجّها، من جانبهما، بالشكر والتقدير لطاقم المحطة الدولية للفضاء، لدعمهم لهما خلال رحلتهم على متن المحطة الدولية، وتعاونهم معهما لإنجاز مهمتهما التي أرسلوا من أجلها إلى الفضاء بنجاح.

وأكدا فخرهما واعتزازهما بالمشاركة في هذه التجربة العلمية الفريدة، التي تأتي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء الذي أطلقته الهيئة السعودية للفضاء، الهادف لتحقيق طموحات المملكة الفضائية، ومستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة في صناعة الفضاء.

وفي ختام التوديع التقطت الصور التذكارية لرائدي الفضاء السعوديين، مع طاقم محطة الفضاء الدولية.

وأعلنت الهيئة السعودية للفضاء اليوم، نجاح عملية انفصال المركبة الفضائية التي تقلّ رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني عن محطة الفضاء الدولية، عند الساعة 17:50 بتوقيت مكة المكرمة متجهة إلى الأرض للهبوط في مياه المحيط الأطلسي غدًا الأربعاء عند الساعة الخامسة صباحًا.

وباختتام رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني، مهمتهما على متن محطة الفضاء الدولية، تكون المملكة قد دشنت مرحلة جديدة في استكشاف الفضاء، والاستثمار في علومه المتخصصة، وذلك ضمن خططها وطموحها في مجال استكشاف الفضاء، وتعزيز مكانتها بين الدول التي تتسابق نحو الفضاء، ودعم قدراتها على إجراء أبحاثها الخاصة بشكل مستقل.