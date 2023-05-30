وزير الصحة: التدخين يقلص متوسط عمر السعوديين

أكد فهد الجلاجل وزير الصحة، أن التدخين يقلص من متوسط العمر المتوقع للسعوديين بمعدل 1.6 عام، وهو ما يتعارض مع رؤية 2030 التي تستهدف رفع متوسط أعمار المواطنين.

وقال "صحتنا تستحق الأفضل والتدخين يقدم لها الأسوأ"، مشيرا إلى عدد من الخطوات الي تساعد على الإقلاع عن التدخين أبرزها تجنب الأماكن المحفزة للتدخين ومراجعة النظام الغذائي، إضافة إلى استخدام بدائل النيكوتين وتعزيز التواصل الاجتماعي مع ممارسة النشاط البدني.

ومن المعلوم أنه بالإمكان حجز موعد في عيادات الإقلاع عن التدخين من خلال الاتصال على مركز 937 أو تطبيق صحتي للراغبين.

تأسيس شركة "بدائل" للإسهام في الحد من انتشار التدخين في السعودية