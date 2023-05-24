«نمو» تصعد 1.1 % وسط تداولات قيمتها 38 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 230 نقطة بنحو 1.1 في المائة لتغلق عند 20834 نقطة. وزادت قيمة التداول 11 في المائة، ما يعادل 3.8 مليون إلى 38 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 26 في المائة بواقع 149 ألفا لتبلغ 709 آلاف سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2.3 ألف صفقة متراجعة 226 صفقة بمقدار 9 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الرعاية المستقبلية" بنحو 19.7 في المائة ليبلغ 1142 ريالا، يليه "تدوير" بـ7.4 في المائة ليصل إلى 8.27 ريال، وحل ثالثا سهم "أقاسيم" 6 في المائة، حيث أغلق عند 61.50 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "برغرايززر" بواقع 4.8 في المائة، ليغلق عند 76 ريالا، يليه "رواسي" بـ4.3 في المائة إلى 57.30 ريال، وحل ثالثا سهم "نفوذ" بمقدار 3.2 في المائة، مقفلا عند 175 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "أقاسيم" بنحو 12.5 مليون ريال، ثم "جاهز" بقيمة 5.2 مليون ريال، وحل ثالثا "أسمنت الرياض" بمبلغ 2.5 مليون ريال.