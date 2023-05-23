هل شاهدت أكبر سيارة فيراري مصنوعة من الليجو؟

إنها سيارة فيراري فاخرة وباللون الأحمر، أي لون فيراري المعروف في جميع أنحاء العالم، لكن هناك ما يميزها عن باقي السيارات الأخرى، فهي لم تصنع من المادة التي عادة ما تصنع منها السيارات، بل من أحجار الليغو.

وصنعت لأول مرة في العالم سيارة فيراري بالحجم الكامل من قطع الليغو. وعرضت في المدينة التي اخترعت فيها لعبة الليغو، وهي بيلوند في الدنمارك.

استغرق صنع السيارة 2711 ساعة أي ما يعادل 339 يوما، بمساعدة مصممي فيراري. واستخدمت 383.6 ألف قطعة ليغو. أما القطع الأصلية من فراري التي دخلت في صنع السيارة فكانت عجلة القيادة والعجلات، ويبلغ وزن السيارة 1.34 طن، وسيتم عرضها بشكل دائم في ليغولاند.