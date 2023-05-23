الدولار عند أعلى مستوى في 6 أشهر مقابل الين

لامس الدولار أعلى مستوى في ستة أشهر مقابل الين اليوم وسط استمرار أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة وتزايد التوقعات ببقاء أسعار الفائدة هناك أعلى لفترة أطول.

وصعد الدولار إلى ذروة ستة أشهر عند 138.80 مقابل الين في التعاملات الآسيوية المبكرة، وهو ما يعكس التناقض الصارخ بين نهج التشديد الذي لا يزال مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتبعه وبين سياسات بنك اليابان فائقة التيسير.

وبحسب "رويترز" قالت تينا تنج محللة السوق لدى "سي إم سي ماركتس"، "الأسواق تتوقع إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على معدلات الفائدة أعلى لفترة أطول .. فالتضخم في الولايات المتحدة لا يزال أعلى بكثير من المستهدف". وأضافت "لا أعتقد أن الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة قريبا".

وتراجع اليورو 0.05 في المائة إلى 1.0808 دولار ليسجل هبوطا بنحو 2 في المائة منذ بداية الشهر وحتى الآن، وذلك بعد شهرين متتاليين من المكاسب. أما الجنيه الاسترليني فزاد 0.02 في المائة إلى 1.2440 دولار.

وتتأثر معنويات المستثمرين بالمخاوف المرتبطة باقتراب الموعد النهائي الخاص بسقف الدين في الولايات المتحدة، وهو ما قوض الإقبال على المخاطرة ودعم الدولار كملاذ آمن.