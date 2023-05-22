سقف الدين .. كيف ينتهي الصراع والمأزق في واشنطن ؟

سيلتقي الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي وجها لوجه اليوم الاثنين بعد عطلة نهاية أسبوع من جديد، وإيقاف المفاوضات مرة أخرى حول رفع سقف ديون البلاد وقبل أيام فقط من وصول الحكومة إلى "موعد نهائي صعب" وتشغيلها من النقد لدفع فواتيرها.

يعمل الجانبان للتوصل إلى حل وسط بشأن الميزانية قبل 1 يونيو، عندما قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن البلاد قد تتخلف عن السداد، مكارثي والجمهوريون يصرون على خفض الإنفاق مقابل رفع حد الدين. جاء بايدن إلى طاولة المفاوضات بعد رفضه لعدة أشهر لكنه قال إن المشرعين الجمهوريين سيتعين عليهم التراجع عن "مواقفهم المتطرفة".

ومساء الأحد التقى المفاوضون مرة أخرى وبدا أنهم يضيقون حدًا أقصى للسنة المالية 2024 يمكن أن يحل المواجهة. بعد التحدث مع بايدن عبر الهاتف أثناء سفر الرئيس إلى الوطن من رحلة إلى آسيا، بدا مكارثي متفائلاً إلى حد ما. لكنه حذر من أنه "لا يوجد اتفاق على أي شيء".

لماذا كل شيء يدور حول سقف الديون ؟

وبمجرد أن يكون إجراء روتينيا من قبل الكونجرس، فإن التصويت على رفع سقف الديون يسمح لوزارة الخزانة بمواصلة اقتراض الأموال لدفع الفواتير المستحقة بالفعل على البلاد، تم استخدام التصويت في الآونة الأخيرة كنقطة ضغط سياسية، ومشروع قانون لا بد منه يمكن تحميله بأولويات أخرى.

يرفض الجمهوريون في مجلس النواب، الذين تم تفويضهم حديثا بالأغلبية في هذا الكونجرس، رفع حد الدين ما لم يفرض بايدن والديمقراطيون تخفيضات الإنفاق الفيدرالي وقيودًا على الإنفاق المستقبلي.

يقول الجمهوريون إن ديون البلاد، التي تبلغ الآن 31 تريليون دولار، لا يمكن تحملها. كما يريدون إرفاق أولويات أخرى، بما في ذلك متطلبات العمل الأكثر صرامة على متلقي المساعدات النقدية الحكومية، وطوابع الغذاء، وبرنامج الرعاية الصحية. يعارض العديد من الديمقراطيين هذه المتطلبات.

كان بايدن قد أصر على الموافقة على سقف الدين دون شروط، قائلا إن أمريكا تدفع دائما فواتيرها والتخلف عن سداد الديون غير قابل للتفاوض، لكن في مواجهة الموعد النهائي في مطلع يونيو، عندما تقول وزارة الخزانة إنها ستنفد الأموال ، أطلق بايدن مفاوضات مع الجمهوريين.

هل أوشك على الحل ؟

هناك مؤشرات إيجابية، على الرغم من وجود لحظات عصيبة في المحادثات، عادت مفاوضات البدء والتوقف إلى مسارها في وقت متأخر من يوم الأحد، ويبدو أن جميع الأطراف تتسابق نحو التوصل إلى اتفاق. غادر المفاوضون مبنى الكابيتول بعد الساعة 8 مساءً. الأحد وقالوا إنهم سيستمرون في العمل.

قال مكارثي بعد مكالمته مع بايدن "أعتقد أنه يمكننا حل بعض هذه المشاكل إذا كان يفهم ما نبحث عنه"، وأضاف المتحدث: "علينا أن ننفق أموالاً أقل مما أنفقناه العام الماضي".

من جانبه قال بايدن في مؤتمر في اليابان قبل مغادرته "أعتقد أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق"، لكن التوصل إلى اتفاق ليس سوى جزء من التحدي. أي اتفاق يجب أن يجتازه مجلسا النواب والشيوخ بدعم كبير من الحزبين. يتوقع الكثيرون أن قبول البيت الأبيض وقيادة الحزب الجمهوري سيكون كافياً لتخطي خط النهاية.

ويريد الجمهوريون تقليص الإنفاق إلى مستويات 2022 ووضع حد للإنفاق المستقبلي خلال العقد المقبل، الديموقراطيون ليسوا على استعداد للذهاب إلى هذا الحد لخفض الإنفاق الفيدرالي. وبدلا من ذلك، اقترح البيت الأبيض إبقاء الإنفاق ثابتًا عند المستويات الحالية لعام 2023.

هناك أيضا أولويات سياسية قيد الدراسة، بما في ذلك الخطوات التي يمكن أن تساعد في تسريع بناء وتطوير مشاريع الطاقة التي يريدها كل من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين.

عارض الديمقراطيون بشدة مسعى الجمهوريين لفرض متطلبات عمل أكثر صرامة على الأشخاص الذين يتلقون مساعدات حكومية من خلال قسائم الطعام والرعاية الصحية وبرامج المساعدة النقدية، ومع ذلك ، فقد أبقى بايدن الباب مفتوحًا لبعض المناقشات حول متطلبات العمل.

ماذا يحدث إذا لم يرفعوا سقف الديون ؟

إن تخلف الحكومة عن السداد سيكون غير مسبوق ومدمرا لاقتصاد الأمة. وقالت يلين وخبراء اقتصاديون إن الأمر قد يكون "كارثيا"، ليس هناك حقًا مخطط لما سيحدث. لكن سيكون لها آثار بعيدة المدى.

قالت يلين إنها ستدمر الوظائف والشركات وستترك ملايين العائلات التي تعتمد على مدفوعات الحكومة الفيدرالية "على الأرجح بدون أجر" ، بما في ذلك المستفيدون من الضمان الاجتماعي والمحاربون القدامى والعائلات العسكرية، يقدر المسؤولون الحكوميون أن أكثر من 8 ملايين شخص قد يفقدون وظائفهم. يمكن للاقتصاد أن ينحدر نحو الركود.

وقالت: "قد يتسبب التخلف عن السداد في معاناة واسعة النطاق حيث يفقد الأمريكيون الدخل الذي يحتاجون إليه"، ومن شأن الاضطرابات في عمليات الحكومة الفيدرالية أن تؤثر على "مراقبة الحركة الجوية وإنفاذ القانون وأمن الحدود والدفاع الوطني وسلامة الغذاء".

هل توجد خطة احتياطية في حالة فشل المحادثات ؟

اقترح بعض الديمقراطيين أن يتمكنوا من رفع سقف الديون بأنفسهم ، دون مساعدة من الجمهوريين، وحث التقدميون بايدن على استدعاء بند في سي.

التعديل الرابع عشر الذي أجراه معهد onstitution والذي ينص على أن صلاحية الدين العام في الولايات المتحدة "لا يجوز التشكيك فيها". وتذهب الحجة بالتالي إلى أن الوضع الافتراضي غير دستوري.

يقول مؤيدو العمل من جانب واحد إن بايدن لديه بالفعل السلطة لإلغاء حد الدين بشكل فعال إذا لم يرفعه الكونجرس، بحيث لا يتم التشكيك في صحة ديون البلاد. قال الرئيس يوم الأحد إنه "سؤال أعتقد أنه لم يتم حله" حول ما إذا كان بإمكانه التصرف بمفرده، مضيفا أنه يأمل في محاولة دفع القضاء إلى التفكير في فكرة المستقبل.

في غضون ذلك، أطلق زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز في الكونجرس عملية من شأنها "إبراء الذمة" من القضية إلى مجلس النواب وإجبارها على التصويت على رفع حد الدين.

إنه إجراء تشريعي مرهق، لكن جيفريز حث أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين على التوقيع على الإجراء على أمل جمع الأغلبية اللازمة لإجراء تصويت، التحدي الذي يواجه الديمقراطيين هو أن لديهم 213 عضوًا فقط إلى جانبهم - خمسة أقل من 218 عضوا مطلوبًا للأغلبية.

لن يكون الحصول على 5 من الجمهوريين، للعبور والانضمام إلى الجهود أمرا سهلا. ينظر إلى التماس "التفريغ" من الأقلية على أنه إهانة كبيرة لقيادة الحزب، لا سيما في قضية مهمة مثل سقف الديون، قد يكون القليل من الجمهوريين إن وجدوا، على استعداد لتحمل العواقب