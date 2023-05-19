الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها مرتفعة وسط تفاؤل بشأن اتفاق سقف الدين

فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم الجمعة وسط حالة من التفاؤل بإمكانية التوصل لاتفاق خلال نهاية الأسبوع لتفادي تخلف كارثي عن سداد ديون الحكومة الأمريكية.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 47.04 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 33582.95 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 6.10 نقطة أو 0.15 بالمئة إلى 4204.15، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 20.63 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 12709.46 نقطة.

