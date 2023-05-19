أنت هنا

أسواق الأسهم- العالمية

الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها مرتفعة وسط تفاؤل بشأن اتفاق سقف الدين

الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها مرتفعة وسط تفاؤل بشأن اتفاق سقف الدين

«الاقتصادية» من الرياض

فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم الجمعة وسط حالة من التفاؤل بإمكانية التوصل لاتفاق خلال نهاية الأسبوع لتفادي تخلف كارثي عن سداد ديون الحكومة الأمريكية.
وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 47.04 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 33582.95 نقطة.
وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 6.10 نقطة أو 0.15 بالمئة إلى 4204.15، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 20.63 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 12709.46 نقطة.
 

إنشرها

سمات

الأسهم الأمريكية

أضف تعليق

﻿

المزيد من أسواق الأسهم- العالمية