السوق الموازية تضيف 116 نقطة بتداولات قيمتها 59 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 116 نقطة بنحو 0.57 في المائة لتغلق عند 20682 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 49 في المائة ما يعادل 58 مليونا إلى 59 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 38 في المائة بواقع 286 ألفا لتبلغ 457 ألف سهم متداول. أما الصفقات، فقد بلغت 2.6 ألف صفقة متراجعة 2649 صفقة بنحو 50 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "بنان" بنحو 6.25 في المائة ليبلغ 68 ريالا، يليه "آيكتك" بـ4.71 في المائة ليصل إلى 89 ريالا، وحل ثالثا سهم "ميار" 4.35 في المائة حيث أغلق عند 72 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "كير" بواقع 7 في المائة ليغلق عند 59.50 ريال، ثم "أكاديمية التعلم" بـ5 في المائة إلى 61.60 ريال، وحل ثالثا سهم "الناقول" بمقدار 4.6 في المائة مقفلا عند 62 ريالا. وكان الأعلى تداولا "جاهز" بنحو 41 مليون ريال، ثم "سمو" بقيمة 2.9 مليون ريال، وحل ثالثا "أسمنت الرياض" بمبلغ 1.5 مليون ريال.