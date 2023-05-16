دياز للهلاليين: أمر بوقت عصيب

ألمح الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال لكرة القدم إلى انتهاء علاقته بالنادي العاصمي بعد قيادته الفريق لتحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين إثر الفوز على الوحدة بركلات الترجيح 7/6 بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية 1/1، ورحيله قبل انتهاء دوري روشن السعودي بأربع جولات.

وقال المدرب الأرجنتيني في فيديو تناقلته وسائل إعلام أرجنتينية "أريد أن أشكر الجماهير والإدارة واللاعبين على فرصة الوجود في هذا النادي الرائع، أنا أمر بوقت عصيب، ولهذا السبب يجب أن أعود إلى الأرجنتين لمرافقة عائلتي، أريد فقط أن أشكر الهلاليين كلهم على الطريقة التي عاملوني بها وكل ما قدموه لي، أعتذر مرة أخرى، وأنا أحبكم كثيرا".

وكان النادي قد أعلن أمس موافقته على الطلب الذي تقدم به الأرجنتيني رامون دياز، بمغادرته إلى بلاده لمتابعة أوضاع أسرته.

وتعرض بعض أفراد أسرة المدرب الأرجنتيني لحادث مروري في وقت سابق، نتج عنه حالة وفاة وإصابتين.

وتقرر أن يتولى قيادة الجهاز الفني مساعد المدرب إيمليانو دياز، مع استمرار بقية أفراد طاقم الجهاز الفني، وذلك في المباريات المتبقية من الموسم الرياضي.