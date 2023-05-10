عطل عابر يوقف دقات ساعة بيج بن الشهيرة في لندن

حلت الساعة الواحدة مساء اليوم في لندن دون انطلاق دقات جرس ساعة بيج بن الشهيرة، فقد توقفت لفترة وجيزة عقارب الساعة التي تمثل أحد المعالم الرئيسة في مبنى البرلمان البريطاني.

وتوقفت عقارب الساعات الأربع الموجودة على الجوانب الأربعة لبرج إليزابيث الذي يبلغ ارتفاعه 96 مترا الساعة 1255 مساء (1155 بتوقيت جرينتش)، ما تسبب في عدم انطلاق دقات الساعة الواحدة مساء.

وبعد ذلك بنصف ساعة، تم تقديم عقارب الساعة لضبطها، لكنها ظلت متأخرة بنحو خمس دقائق، بحسب شهود من رويترز. وبحلول الساعة 1:47مساء تم تحريك العقارب للأمام مرة أخرى لضبط الوقت، بحسب "رويترز".

وقال متحدث باسم مجلس العموم "علمنا أن عقارب الساعة في برج إليزابيث سجلت تأخيرا مؤقتا بعد ظهر الأربعاء".

وأضاف "عمل فنيو الساعة سريعا على حل المشكلة والساعة تعمل الآن كالمعتاد".

وكان قد تم وقف جرس بيج بن، الذي يبلغ وزنه 13 طنا، إلى حد كبير لمدة خمسة أعوام خلال أعمال ترميم كبيرة للبرج، واستؤنفت الدقات المنتظمة في نوفمبر 2022.