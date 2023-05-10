760 مليار دولار عوائد "ميتافيرس" في أمريكا بحلول 2035

ستتمكن تقنية "ميتافيرس" من تحقيق عوائد تقدر بنحو 760 مليار دولار أي ما يعادل 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي السنوي بحلول 2035، بحسب دراسة أجرتها شركة "ميتا بلاتفورمز" المالكة لمنصة فيسبوك.

وأوضحت الدراسة أن المكاسب الاقتصادية قد تأتي من استخدام التقنيات في قطاعات الدفاع والطب والتصنيع إلى جانب حالات استخدام الترفيه مثل ألعاب الفيديو والاتصالات.

وشكك المستثمرون في العوائد الضخمة التي حققتها شركة "ميتا بلاتفورمز" خلال الربع الأول من العام الجاري في ظل الانكماش الذي يعاني منه قطاع الإعلانات الرقمية الذي يمثل أحد أهم مصادر الدخل للشركة وذلك وفقا لـ "سي إن إن".

يذكر أن "ميتا بلاتفورمز" حققت إيرادات بقيمة 28.65 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي وتتوقع تسجيل إيرادات تتراوح بين 29.5 مليار دولار و32 مليار دولار خلال الربع الثاني الذي ينتهي في يونيو 2023.

وتأتي التوقعات في عقب إصدار تقرير الأثر الاقتصادي العالمي لـ "ميتافيرس" الذي أجرته شركة "أناليسيس جروب" العام الماضي الذي أشار إلى أن التقنية ستساهم بـ3.01 تريليون دولار في الناتج العالمي بحلول 2031.