تراجع طفيف لـ «نمو» وقيمة التداول عند 27 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" بشكل طفيف بنحو نقطتين ما يعادل 0.01 في المائة لتغلق عند 21055 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 20 في المائة بنحو 4.6 مليون إلى 27 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 19 في المائة بواقع 107 آلاف لتبلغ 449 ألف سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2.4 ألف صفقة مرتفعة 79 صفقة بمقدار 3 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أكاديمية التعلم" بنحو 9.5 في المائة ليبلغ 63.50 ريال، يليه "بلدي" بـ8.8 في المائة ليصل إلى 145.60 ريال، وحل ثالثا سهم "إدارات" 7.7 في المائة حيث أغلق عند 494 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "ميار" بواقع 8.15 في المائة ليغلق عند 62 ريالا، يليه "معيار" بـ8.1 في المائة إلى 96.30 ريال، وحل ثالثا سهم "آفاق الغذاء" بمقدار 6.7 في المائة مقفلا عند 56 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "معيار" بنحو خمسة ملايين ريال، ثم "نبع الصحة" بقيمة 4.4 مليون ريال، وحل ثالثا "جاهز" بمبلغ 3.5 مليون ريال.