الأسهم السعودية تقلص مكاسبها وأرامكو تسجل أعلى إغلاق في 8 أشهر

قلصت الأسهم السعودية من مكاسبها مع الإغلاق، متأثرة من تراجع أسهم البنوك والقطاع العقاري إضافة إلى تقليص مكاسب سهم أرامكو.

صعد سهم أرامكو السعودية الأكثر تأثيرا في حركة المؤشر العام بنحو 3.1 في المائة عند الإغلاق رغم تسجيله ارتفاعا بأكثر من 7 في المائة مطلع التعاملات، على خلفية إعلان الشركة تحقيقها صافي ربح خلال الربع الأول من العام الجاري عند 119.5 مليار ريال، إضافة إلى إعلانها سياسة جديدة لتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين.

فيما هبط سهم زين بالحد الأدنى 10 في المائة، وهو أكبر هبوط يومي منذ مايو 2020، بعد إعلان الشركة تحقيقها صافي ربح عند 563 مليون ريال تتضمن مكاسب بيع وإعادة تأجير 3600 برج ، وفي حالة استثناء المكاسب الغير مكررة فإن أرباح الشركة تراجعت بأكثر من 60 في المائة على أساس سنوي.

بدوره أغلق المؤشر العام "تاسي" بنهاية التعاملات مرتفعا 49 نقطة، عند مستوى 11305 نقاط، فيما بلغت سيولة الجلسة بنهاية التعاملات 6.11 مليار ريال.

وأتت السيولة عبر تداول 244.5 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 418 ألف صفقة، وتركزت السيولة على سهم أرامكو السعودية وكذلك زين للاتصالات الذي سجل أعلى أحجام تداول منذ فبراير 2021 بواقع 34.9 مليون سهم بقيمة 516.4 مليون ريال.

إلى ذلك، صعدت أسهم 78 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم خمس شركات بعد صعودهم بالحد الأعلى 10 في المائة، وهي المتحدة للتأمين، عناية، الصقر للتأمين، الشرقية للتنمية، أمانة للتأمين.

في المقابل، هبطت أسهم 134 شركة تصدرها سهما تهامة للإعلان وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" بعد تراجعهما بالحد الأدنى 10 في المائة.

