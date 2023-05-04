الأمير سعود بن خالد الفيصل يدشن مهرجان الثقافات والشعوب في الجامعة الإسلامية

نيابة عن الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، دشن الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، مهرجان الثقافات والشعوب بنسخته الحادية عشر، الذي تنظمه الجامعة الإسلامية، وذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود.

وزار نائب أمير المنطقة، أجنحة الدول المشاركة في جولة تعريفية على أركان ومحاور المهرجان الذي يهدف إلى تمكين الطلاب من إبراز ثقافات بلدانهم وحضاراتها في محفل يعزز الحوار ورسائل التعايش والتعارف ونشر المحبة والسلام بين مختلف الشعوب في بيئة تعليمية وثقافية ثرية، إذ يجمع المهرجان أكثر من 80 جناحا يمثلون معظم دول العالم.