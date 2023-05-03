الدولار تحت ضغط بعد بيانات الوظائف الأمريكية والأنظار تترقب "الفيدرالي"

هبط الدولار اليوم بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما تترقب الأنظار القرار الذي سيصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم بشأن أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات أمس انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين ما يعني تباطؤ سوق العمل وهو ما قد يساعد الفيدرالي على مكافحة التضخم.

وبحسب "رويترز" انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة 0.029 في المائة إلى 101.820 بعد انخفاضه 0.245 في المائة أمس.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس اليوم. وسينصب تركيز المستثمرين على أي مؤشرات يصدرها البنك بشأن ما إذا كان سيوقف مؤقتا رفع الفائدة أم أنه سيواصل التشديد.

في غضون ذلك، ارتفع اليورو 0.12 في المائة إلى 1.1012 دولار بعد صعوده 0.2 في المائة الليلة الماضية قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس.

كما زاد الين الياباني 0.11 في المائة إلى 136.40 للدولار، معوضا بعض الخسائر التي تكبدها الأسبوع الماضي عندما تمسك بنك اليابان بسياسته النقدية فائقة التيسير.