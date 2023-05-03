التمييز في الأجور يضع الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة النرويجي أمام القضاء

قال نيكولاي تانجين الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي النرويجي البالغة أصوله 1.4 تريليون دولار أمام جلسة استماع في إحدى محاكم العاصمة أوسلو، إن الجنس لا يؤثر في قرارات تحديد الأجور في الصندوق.

وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن إليزابيث بول داي الرئيسة السابقة لإدارة تحليل التداول في الصندوق أقامت دعوى قضائية ضد الصندوق، قالت فيها إنها شعرت بالتنمر ومنحها أجرا أقل من زملائها الرجال، في حين قال البنك إن هذه الادعاءات غير حقيقية.

وقال تانجين في شهادته أمام المحكمة اليوم إن الصندوق "يدفع نفس الأجر لنفس الوظيفة" ويستخدم مقاييس معيارية إضافة إلى الخبرات الداخلية والخارجية لمنع التمييز في الأجور.

وذكرت بلومبيرج أن هذه القضية تأتي في الوقت الذي يسعى فيه صندوق الثروة السيادي النرويجي لاستغلال نفوذه كأكبر مالك أسهم على مستوى العالم في التصدي للشركات التي تميز في الأجور على حسب العرق أو الجنس.

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