بحلول 2030 .. اليابان تسعى لرفع نسبة المديرات التنفيذيات إلى 30 %

أمر رئيس الوزراء الياباني حكومته اليوم الخميس، ببدء العمل على زيادة عدد المديرات التنفيذيات في الشركات الكبرى إلى 30 في المائة أو أكثر، بحلول 2030.

وتمثل النساء 11.4 في المائة فقط، من المديرين التنفيذيين في كبرى الشركات المدرجة في اليابان في 2022، وفقا لمسح أجراه مكتب مجلس الوزراء، على الرغم من أن الرقم كان يرتفع في الأعوام الأخيرة.

وقال فوميو كيشيدا للمسؤولين في اجتماع حول المساواة بين الجنسين "نسعى إلى أن تصل نسبة النساء بين المديرين التنفيذيين إلى 30 في المائة أو أكثر بحلول 2030 في الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية الرئيسة في بورصة طوكيو".

وأضاف، إن ضمان التنوع سيعزز الابتكار وكذلك الاقتصاد، كما ناقش الاجتماع كيفية تقديم المزيد من الوظائف الدائمة للنساء، وكثير منهن يعملن بدوام جزئي أثناء محاولتهن تحقيق التوازن بين رعاية الأطفال والتوظيف.

وتحتل اليابان مرتبة منخفضة باستمرار في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تقبع في المرتبة 116 من أصل 146 في 2022.