رئيس كوريا الجنوبية يغني في البيت الأبيض .. وبايدن يستمتع

من مناقشة الحرب النووية إلى توجيه ضربة محببة، انتهت زيارة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك إلى البيت الأبيض بتقديم أغنية وسط تصفيق حار، حيث أنهى زيارة استمرت 6 أيام لواشنطن، بحث فيها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الملف النووي لكوريا الشمالية.

وبحسب "أ ف ب"، كان لدى الزعيمين موضوعات أكثر بهجة على جدول الأعمال في عشاء البيت الأبيض، حيث قال بايدن ليون، بعد أن دفعه إلى المسرح في نهاية الأمسية للاستماع إلى المغنيين وهم يؤدون الأغنية الكلاسيكية "نحن نعلم أن هذه هي إحدى أغنياتك المفضلة "American Pie".

واعترف ليون قائلا "نعم، هذا صحيح، أحب أغنية دون ماكلين، التي صدرت عام 1971، منذ أن كنت في المدرسة، وقال بايدن: "نريد أن نسمعك تغنيها". ورد يون "لقد مرت فترة ولكن .."، مقدما فقط مقاومة رمزية وهو يأخذ الميكروفون، وقام بترديد الأسطر القليلة الأولى من الأغنية، ما أثار تصفيق حار من الجمهور.

وقال الرئيس الأمريكي للجمهور "العشاء سيكون التالي، أنتم تنظرون إلى الترفيه أولا"، ثم التفت إلى رئيس كوريا الجنوبية وقال "لم يكن لدي أي فكرة أنه يمكنك الغناء"، وأخبر بايدن يون، أن ماكلين لا يمكن أن يكون في البيت الأبيض للانضمام إليهم، لكنه أرسل جيتارا موقعا، وهبه الرئيس الأمريكي إلى نظيره الكوري.