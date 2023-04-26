بريطانيا تدين مهربين لنقلهم 100 مليون جنيه استرليني نقدا إلى دبي

أدانت محكمة بريطانية شبكة من المهربين اشتركوا في تهريب أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (124 مليون دولار) نقدا من أموال الجرائم في حقائب من بريطانيا إلى دبي، وذلك في أعقاب محاكمة بشأن واحدة من أكبر جرائم غسل الأموال على الإطلاق.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة اليوم إنه بشكل إجمالي، تم إدانة 11 مهربا بجانب زعيم العصابة.

وأوضحت أنه في أقل من عام، استقل المهربون أكثر من 80 رحلة جوية وهم يحملون حقائب ممتلئة بأموال حصيلة تجارة المخدرات.

وكانت المجموعة تتواصل عبر مجموعة على تطبيق واتساب تسمى "صن شاين" و"لوليبوبس".

ونقلت "بلومبيرج" عن محققين قولهم إن المهربين كانوا يستقلون رحلات جوية درجة رجال الأعمال للاستفادة من إمكانية حمل أمتعة أكبر وكانوا يصلون للمطار قبل وقت قصير من إقلاع الطائرات.

وأوضحوا أن نحو 500 ألف جنيه استرليني كانت موضوعة في حقائب سفر كانت معبأة بحبوب البن أو تم رشها بمعطر الجو لإخفاء الرائحة عن الكلاب

البوليسية.