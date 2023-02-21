الأسهم الأوروبية تهبط بفعل تزايد مخاوف رفع الفائدة

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم بعد أن عززت بيانات اقتصادية قوية التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة، في حين صعدت أسهم إتش.إس.بي.سي المدرجة في لندن وسط زيادة في الأرباح الفصلية.

وبحسب "رويترز" انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة بعد أن أظهرت بيانات عودة النشاط الاقتصادي الفرنسي والألماني إلى منطقة النمو، في حين أشارت أرقام إيجابية لقطاع الخدمات في منطقة اليورو إلى أن انتعاش النشاط قد اكتسب قوة.

وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا الحساس لسعر الفائدة 1.5 في المائة.

وارتفعت أسهم إتش.إس.بي.سي، أكبر بنك في أوروبا، 4.3 في المائة بعد الإعلان عن زيادة 92 في المائة في الأرباح الفصلية والتعهد بمزيد من التوزيعات المنتظمة وإعادة شراء أسهم.

وصعد مؤشر البنوك 0.8 في المائة، مسجلا لفترة وجيزة أعلى مستوى له منذ يوليو 2018.