"تاسي" يفقد 100 نقطة ويواصل هبوطه للجلسة الرابعة

تراجعت الأسهم السعودية "تاسي" 1 في المائة بنهاية تعاملات اليوم، مع استمرار الضغوط من قطاع البنوك، ليسجل المؤشر العام تراجعا للجلسة الرابعة على التوالي.

بنك الرياض ومصرف الإنماء الأكثر ضغطا على حركة المؤشر العام بعد هبوطهما 2.7 في المائة لكل منهما، في حين انخفض سهم سابك 1.6 في المائة.

سهما جرير وبوبا العربية حدا من تراجع السوق بعد صعودهما بنحو 1.5 و1.8 في المائة على التوالي.

إلى ذلك، فقد المؤشر العام بنهاية التعاملات 101 نقطة أو ما يعادل 1 في المائة، ليغلق المؤشر الرئيس عند مستوى 10270 نقطة.

بلغت تعاملات الجلسة 3.4 مليار ريال، عبر تداول 117.7 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 293 ألف صفقة، وتركزت السيولة على أسهم مصرف الراجحي و "إس تي سي" وكذلك سابك.

إلى ذلك، صعدت أسهم 52 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم الوطنية للتأمين بمكاسب 5.3 في المائة، تلاه تنمية 5.2 في المائة.

في المقابل، هبطت أسهم 152 شركة تصدرها تهامة للإعلان بـ 9.4 في المائة مواصلا التراجع للجلسة الرابعة.

من بين الأسهم المتراجعة دار الأركان 6.9 في المائة، والبنك العربي 4.6 في المائة، أيضا البنك السعودي للاستثمار هبط 3.5 في المائة، في حين هبط سهم أرامكو السعودية 0.3 في المائة.