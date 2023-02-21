الدراسات تواصل الإثبات .. البشر يحتاجون للنوم فترات أطول في الشتاء

تشير النظريات العلمية إلى أن اختلاف ساعات النهار من حيث الطول والقصر، وتغير فترات التعرض للضوء على مدار السنة بسبب اختلاف الفصول تؤثر في فترات وجودة نوم البشر.

غير أن دراسة علمية جديدة أجريت في ألمانيا أثبتت أن البشر ينامون لفترات أطول في الشتاء مقارنة بالصيف، وأن ساعات النوم العميق تقل في الخريف مقارنة بباقي فصول السنة، وأن فترات الأرق عادة ما تتزايد قرب نهاية العام.

وفي تصريحات لموقع "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية، يقول الباحث ديتر كونز من جامعة شاريتيه الطبية في برلين "لقد أثبتت الدراسة أن منظومة النوم لدى البشر تتباين بشكل ملموس عبر فصول السنة، وتحديدا بالنسبة للبالغين الذين يعيشون في المناطق الحضرية".

وشملت الدراسة، التي نشرتها دورية Frontiers in Neuroscience المتخصصة في طب الأعصاب، 292 مريضا يعانون من اضطرابات النوم، تم إخضاعهم لاختبار النوم المتعدد الذي يعتمد على قياس التغيرات الفيزيائية التي تطرأ على الجسم أثناء ساعات النوم المختلفة، وطلب منهم النوم بشكل طبيعي دون أي تنبيه، حيث كان يتم مراقبة طبيعة ونوعية وفترات نومهم.

وتبين من خلال الدراسة وجود فروق في طبيعة وفترات النوم باختلاف فصول السنة، حيث أظهرت الاختبارات أن ساعات النوم تزيد ساعة كاملة في الشتاء مقارنة بالصيف، وأن نوم حركة العين السريعة، وهي مرحلة من مراحل النوم تتحرك فيها عين الانسان أثناء النوم، تكون أطول بـ 30 دقيقة في الشتاء مقارنة بالصيف.

ورغم أن الفريق البحثي يؤكد ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث بين متطوعين لا يعانون من اضطرابات في النوم للتأكد من صحة نتائج هذه التجربة، فإنهم يعتقدون أن تأثر النوم باختلاف الفصول قد يكون أقوى لدى الأصحاء.