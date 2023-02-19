ارتفاع أرباح "لوبريف" 32% في 2022 إلى 1.9 مليار ريال

أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس - لوبريف النتائج المالية السنوية المنتهية في 2022-12-31.

بند العام الحالي العام الماضي التغير% المبيعات/الإيرادات 10,613.89 8,846.73 19.98 إجمالي الربح (الخسارة) 2,503.76 2,041.78 22.63 الربح (الخسارة) التشغيلي 2,171.11 1,755.64 23.66 صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 1,978.08 1,502.52 31.65 إجمالي الدخل الشامل 2,020.71 1,470.48 37.42 إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 5,082.83 4,244.55 19.75 ربحية (خسارة) السهم 11.72 8.9 جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع صافي الربح بنسبة 31.65 في المائة مقارنة بـ 2021، ويعود ذلك إلى ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس والمنتجات الثانوية، إضافة إلى زيادة أحجام المبيعات.

كما أعلنت توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من 2022.