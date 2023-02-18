الكسل يسبب 10 آلاف حالة وفاة مبكرة سنويا في أوروبا

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن العديد من الناس الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي لا يمارسون الرياضة بشكل كاف، مما يؤدي إلى تسجيل أكثر من 10 آلاف حالة وفاة مبكرة سنويا.

وقالت المنظمة من مقرها في باريس بناء على دراسة إن أكثر من ثلث سكان الاتحاد الأوروبي لا يصل إلى مستوى التدريبات الرياضية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية والتي تبلغ 150 دقيقة من التدريبات المعتدلة إلى المكثفة في كل أسبوع.

وأوضحت المنظمة أنه إذا اهتم الأشخاص الكسالى بنصيحة منظمة الصحة العالمية، لن يتم منع وفاة 10 ألف شخص بشكل مبكر فقط وإنما زيادة متوسط العمر المتوقع لمواطني الاتحاد الأوروبي بمقدار شهرين.

وقالت الوكالة إن الحركة المنتظمة واحدة من أهم الأشياء التي يمكن أن يقوم بها المرء لعقله وجسده. وأوضحت أن ممارسة الرياضة يمكن أن تمنع الإصابة بالسكري وبعض أمراض السرطان، وغيرها من الأمراض بحسب الألمانية .

ووجدت الدراسة أنه يمكن منع 3.5 مليون حالة من الاكتئاب و 3.8 مليون حالة من أمراض القلب والأوعية الدموية بحلول عام 2050 إذا مارس الناس المشي لمدة 150 دقيقة في الأسبوع.