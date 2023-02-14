7.5 مليار دولار عائدات "فيفا" خلال الدورة المالية المنتهية في 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيق عائدات قياسية خلال الدورة المالية الماضية، التي شهدت بطولة كأس العالم في قطر، بحسب "الألمانية".

وذكر فيفا اليوم أن إجمالي إيراداته بلغ 7.568 مليار دولار خلال الفترة من 2019 وحتى 2022، بزيادة مليار دولار عن الفترة السابقة لها.

في العام الذي شهد بطولة كأس العالم، بلغت العائدات 5.769 مليار دولار، وجاءت الحصة الأكبر من العائدات من حصيلة بيع حقوق البث التليفزيوني.

ويتوقع فيفا في دورة كأس العالم المقبلة من 2023 إلى 2026 أن يجمع عائدات بقيمة 11 مليار دولار.

وسيحصل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي على 3.6 مليون فرانك سويسري (3.9 مليون دولار) العام المقبل.