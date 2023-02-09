"تاسي" يعاود الهبوط ويغلق قرب 10400 نقطة

عادت الأسهم السعودية للهبوط اليوم بعدما سجل المؤشر أمس مكاسب بنحو 40 نقطة والتي أوقفت سلسلة من التراجعات دامت سبع جلسات .

قطاع البنوك الأكثر ضغطا على حركة السوق بعد هبوطه 1.1 في المائة، مواصلا بذلك التراجع للجلسة السابعة على التوالي، على خليفة إعلان البنوك نتائج أعمال الربع الأخير من العام والتي جاءت في معظمها أقل من التوقعات.

سهم مصرف الراجحي الأكثر ضغطا على "تاسي" بعد هبوطه 1.8 في المائة، تلاه أكواباور وأرامكو السعودية ثم البنك الأهلي.

سجل سهم ساب أدنى إغلاق له منذ ديسمبر 2021، بعد سبع جلسات من التراجع، وكان البنك قد أعلن اليوم تحقيقه صافي ربح للعام 2022 عند 4.9 مليار ريال مقارنة بـ 3.2 مليار في 2021.

إلى ذلك، فقد المؤشر العام بنهاية التعاملات 96 نقطة أو ما يعادل 0.9 في المائة، ليغلق المؤشر الرئيس عند مستوى 10412 نقطة.

بلغت تعاملات الجلسة 3.5 مليار ريال، عبر تداول 117.3 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 270.5 ألف صفقة، وتركزت السيولة على أسهم مصرف الراجحي، مصرف الإنماء وكذلك سابك للمغذيات الزراعية.

إلى ذلك، صعدت أسهم 78 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم الخليجية العامة للتأمين بمكاسب بالحد الأعلى 10 في المائة.

من بين الأسهم المرتفعة جاءت عذيب للاتصالات بمكاسب 6.1 في المائة، و الآمار الغذائية التي ارتفعت 3.5 في المائة مسجله بذلك أعلى إغلاق لها منذ الإدراج عند 154 ريال للسهم.

في المقابل، هبطت أسهم 121 شركة تصدرها وحدات الخبير للدخل 3.8 في المائة تلاه سهم صافولا 3.8 في المائة.

هبطت أسهم بوبا العربية، دله الصحية، المواساة، سبكيم العالمية، وكذلك أكواباور مابين 3 و3.5 في المائة.