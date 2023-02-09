"الرياض الخضراء" : بدء تشجير حي النسيم .. زراعة 241 ألف شجرة وشجيرة

أعلن برنامج "الرياض الخضراء" أحد مشاريع العاصمة الأربعة الكبرى، بدء أعمال تنفيذ تشجير حي النسيم اليوم، وسينطلق بعدها في الأحياء السكنية التي تم توقيع عقود تنفيذها.

وشهدت أعمال التشجير زراعة 241 ألف شجرة وشجيرة، عبر تنفيذ 97 حديقة، وتشجير 33 مدرسة، وتشجير 83 مسجدا، وتشجير 37 موقعا لمواقف السيارات، إضافة إلى تشجير (66 كم طولي) من الطرق والممرات.

ويصاحب بدء تنفيذ التشجير العديد من الفعاليات ومن ضمنها المعرض التعريفي الذي يهدف إلى توعية أهالي الحي ببدء التشجير وتعريفهم بمراحل ومدة المشروع والأعمال المصاحبة إضافة إلى بيان التصور المستقبلي للحي بعد اكتمال التشجير.