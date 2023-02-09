"ساب" يربح 4.8 مليار ريال في 2022 .. بارتفاع 52 %

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى

ارتفع صافي الدخل بنحو 1,671 مليون ريال سعودي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بالإضافة إلى ارتفاع الحصة في أرباح شركات زميلة. وقابل هذا جزئياً ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات ومخصص الزكاة وضريبة الدخل.

يعود سبب الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة. بالإضافة إلى ولكن بدرجة أقل ارتفاع دخل الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، وصافي دخل صرف العملات، ودخل العمليات الأخرى. وقابل ذلك جزئياً زيادة في صافي خسائر أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، وانخفاض مكاسب أدوات مالية غير مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

يعود سبب الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، ورواتب ومصاريف الموظفين. وقابل هذا جزئياً انخفاض في مصاريف الاستهلاك والإطفاء ومصاريف الإيجار والمباني.