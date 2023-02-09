"ساب" يربح 4.8 مليار ريال في 2022 .. بارتفاع 52 %

أعلن البنك السعودي البريطاني النتائج المالية السنوية المنتهية في ديسمبر 2022
|
بند
|
العام الحالي
|
العام الماضي
|
التغير%
|
إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات
|
9,322
|
6,379
|
46.13
|
صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات
|
7,408
|
5,717
|
29.58
|
إجمالي ربح (خسارة) العمليات
|
9,697
|
7,678
|
26.3
|
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة
|
5,762
|
3,927
|
46.73
|
صافي الربح (الخسارة)
|
4,872
|
3,202
|
52.15
|
إجمالي الدخل الشامل
|
3,658
|
3,463
|
5.63
|
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد حقوق الملكية غير المسيطرة)
|
54,683
|
52,926
|
3.32
|
الموجودات
|
314,451
|
272,396
|
15.44
|
الاستثمارات
|
86,363
|
64,904
|
33.06
|
محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار)
|
183,132
|
167,556
|
9.29
|
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى
|
3,662
|
3,429
|
6.79
|
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي
|
445
|
454
|
-1.98
|
ودائع العملاء
|
214,279
|
186,761
|
14.73
|
ربحية (خسارة) السهم
|
2.37
|
1.56
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
|
بند
|
توضيح
|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى
|
ارتفع صافي الدخل بنحو 1,671 مليون ريال سعودي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بالإضافة إلى ارتفاع الحصة في أرباح شركات زميلة. وقابل هذا جزئياً ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات ومخصص الزكاة وضريبة الدخل.
يعود سبب الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة. بالإضافة إلى ولكن بدرجة أقل ارتفاع دخل الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، وصافي دخل صرف العملات، ودخل العمليات الأخرى. وقابل ذلك جزئياً زيادة في صافي خسائر أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، وانخفاض مكاسب أدوات مالية غير مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.
يعود سبب الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، ورواتب ومصاريف الموظفين. وقابل هذا جزئياً انخفاض في مصاريف الاستهلاك والإطفاء ومصاريف الإيجار والمباني.
|
طبيعة رأي مراجع الحسابات
|
الرأي غير المعدل
|
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي
|
لا يوجد.
|
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
|
تم إعادة تبويب بعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مع أرقام الفترة الحالية.
|
معلومات اضافية
|
بلغ إجمالي مصاريف العمليات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 نحو 3,662 مليون ريال سعودي، مقابل 3,429 مليون ريال سعودي للعام السابق. كما بلغ إجمالي مصاريف العمليات لفترة الثلاث أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2022 نحو 1,077 مليون ريال سعودي مقابل 931 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق مقابل 881 مليون ريال سعودي للربع السابق.
بلغ مخصص خسائر الائتمان المتوقعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 نحو 445 مليون ريال سعودي مقابل 454 مليون ريال سعودي للعام السابق. كما بلغ مخصص خسائر الائتمان المتوقعة لفترة الثلاث أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2022 نحو 212 مليون ريال سعودي مقابل 414 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق مقابل 38 مليون ريال سعودي للربع السابق.
بلغ مخصص الزكاة وضريبة الدخل للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2022 نحو 836 مليون ريال سعودي مقابل 696 مليون ريال سعودي للعام السابق. كما بلغ مخصص الزكاة وضريبة الدخل لفترة الثلاث أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2022 نحو 239 مليون ريال سعودي، مقابل مبلغ 166 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق، ومقابل 231 مليون ريال سعودي للربع السابق.
ربحية السهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 و 31 ديسمبر 2021 تم احتسابها عن طريق تقسيم صافي الدخل بعد الزكاة والضريبة المتعلقة بمساهمي البنك على المتوسط المرجح لعدد الأسهم 2,055 مليون خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 و 31 ديسمبر 2021.
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