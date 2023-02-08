"تاسي" يصعد بعد 7 جلسات من التراجع بقيادة أرامكو

ارتفعت الأسهم السعودية بنهاية التعاملات اليوم بعد سبع جلسات من التراجع، مدفوعة بصعود أسهم الطاقة بشكل أساسي ثم المواد الأساسية.

وقاد ارتفاع السوق سهم أرامكو السعودية المرتفع 1.25 في المائة، تلاه مصرف الراجحي وسابك.

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم لتواصل مكاسبها التي حققتها خلال اليومين الماضيين، إذ انخفض الدولار بعد أن بدأ رئيس الفيدرالي جيروم باول أقل تشددا بشأن أسعار الفائدة مما توقعته الأسواق، ومع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بشكل مفاجئ.

أغلق المؤشر العام بنهاية التعاملات مرتفعا 38 نقطة أو ما يعادل 0.4 في المائة عند مستوى 10507 نقاط، فيما بلغت سيولة الجلسة بنهاية التعاملات 3.4 مليار ريال.

وأتت السيولة عبر تداول 157.4 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 271.8 ألف صفقة، وتركزت السيولة على مصرف الإنماء وأمريكانا وكذلك سابك.

إلى ذلك، صعدت أسهم 99 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سابتكو بعد صعود سهمها 6.6 في المائة، بعد تأكيد وزير النقل عن موعد إطلاق حافلات النقل العام في الرياض الشهر المقبل.

ومن بين الأسهم المرتفعة صعد سهم بوبا العربية 3.8 في المائة، فيما صعد سهم صافولا 3.2 في المائة.



في المقابل، هبطت أسهم 100 شركة كان البنك السعودي الفرنسي في الصدارة بعد تراجع أسهمه 4.6 في المائة، ثم بنك ساب 3.3 في المائة وكذلك نجد تراجعات على سهم بنك الرياض 2.6 في المائة الذي واصل هبوطه للجلسة الثامنة على التوالي.