وزير الدفاع الدنماركي في إجازة مرضية : أحتاج إلى سحب القابس لبعض الوقت

أعلن وزير الدفاع الدنماركي جاكوب إيلمان-ينسن أخذه إجازة، لأجل غير مسمى، لأسباب صحية. وقال إيلمان-ينسن في منشور على موقع "فيسبوك" ، إنه خضع للفحص في مستشفى إمبريال بالعاصمة كوبنهاجن الأسبوع الماضي بعد شعوره بتوعك ودوخة وصداع.

وخلال فترة غياب وزير الدفاع، سيتولى وزير الشؤون الاقتصادية ترولز لوند بولسن منصبه الوزاري بالوكالة. وستتولى ستيفاني لوز بشكل مؤقت قيادة حزب اليسار الليبرالي الدنماركي الذي يتزعمه إيلمان-ينسن.

وكتب إيلمان-ينسن في صفحته على"فيسبوك":"صحتي هي بالطبع أهم شيء ...لا يمكنني أن أكون أبا ووزيرا للدفاع وزعيما للحزب في نفس الوقت، إذا لم تكن صحتي على ما يرام". وأضاف إنه مر بفترة طويلة ومزدحمة بشكل استثنائي، والآن يرسل جسده إشارة إلى أن الوقت قد حان للاستراحة، :" الاستنتاج، إذن ، هو أنه بناء على نصيحة طبيبي، احتاج إلى سحب القابس لبعض الوقت وأخذ عطلة. وبعد ذلك سأعود عندما أكون مستعدا".

وقاد إيلمان-ينسن حزبه اليساري في الانتخابات العامة الدنماركية التي أجريت الخريف، حيث خسر الحزب العديد من الأصوات. وبعد ذلك، شارك الأب لثلاثة أطفال في جهد استمر على مدى أسابيع لتشكيل ائتلاف حاكم. وتولى إيلمان-ينسن منصب وزير الدفاع، وهو موقع حاليا في دائرة الضوء، بالدنمارك كما في أي مكان آخر، على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا وما يرتبط بها من ارتفاع معدلات الإنفاق العسكري.