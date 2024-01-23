العثور على 7 أشخاص مقتولين بالرصاص بالقرب من شيكاغو

قالت الشرطة في منطقة جولييت القريبة من شيكاغو بولاية إلينوي يوم الاثنين: إنها عثرت على سبعة أشخاص مقتولين بالرصاص داخل منزلين في المنطقة، وإن المحققين يبحثون عن رجل كان على معرفة بالضحايا مشتبه به في القتل.

وقالت الشرطة: إنها ليست لديها معلومات حتى الآن عن الدافع المحتمل لإطلاق الرصاص، لكنها قالت إن هناك اعتقاد بأن الضحايا أفراد من نفس العائلة.