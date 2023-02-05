414 مليون ريال أرباح "ينساب" في 2022

أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات تحقيقها صافي ربح بلغ 414 مليون ريال خلال العام المالي 2022 بانخفاض 73 في المائة، مقارنة بأرباح سجلتها عن العام 2021 بلغت 1.5 مليار ريال.

ويعود سبب انخفاض صافي الربح إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات وارتفاع متوسط تكلفة مدخلات الإنتاج وتكلفة الشحن بالرغم من ارتفاع الكميات المنتجة والمبيعة.