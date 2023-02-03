«صوت الأرض» .. يجمع الإعلاميين العرب تحت سقف واحد

شهد حفل "ليلة صوت الأرض" المخصصة لتكريم الفنان الراحل طلال مداح في مسرح محمد عبده أرينا أمس الأول حضورا إعلاميا كثيفا، حيث استضاف المركز الإعلامي في تقويم الرياض مجموعة من الإعلاميين المحليين والعرب ليحضروا هذا الحدث الكبير.

وتكونت المجموعة المستضافة من أبرز الأسماء الإعلامية التي تمثل عددا من القنوات والصحف ومختلف وسائل الإعلام العربية الكبيرة، التي غطت الحدث الاستثنائي، واطلعت من كثب على مسيرة واحد من أهم المطربين العرب على مدى العقود الماضية، الأمر الذي أسهم في تغطية التكريم على عدد من القنوات والصحف والمواقع العربية والعالمية.

وحظي ضيوف المركز الإعلامي في تقويم الرياض من الإعلاميين باهتمام بالغ، إذ وفرت لهم كل الوسائل التي سهلت إقامتهم، وساعدتهم على القيام بمهامهم، كما خصصت لهم عشرات الكاميرات وجميع الاحتياجات التي تتعلق بمختلف التخصصات الإعلامية.

وفي الليلة التي تعد أضخم تجمع فني عربي في الشرق الأوسط شارك أكثر من 43 فنانا وفنانة في تكريم الراحل طلال مداح، بحضور مجموعة من الأمراء والشعراء والموسيقيين ورجالات الإعلام والرياضيين الذين عاصروا طلال مداح، وكانت لهم معه مواقف وقصص وثقتها الذاكرة.

وجاءت كثافة الإعلام العربي في الحفل لارتباط الراحل طلال مداح بعدد من الدول العربية التي كانت بمنزلة محطات متنوعة في مسيرته التي توجت بأعمال خالدة، ومشاركات استثنائية في عدد من العواصم العربية والعالمية.

ووجد الإعلاميون فرصتهم لمقابلة عدد كبير من نجوم الفن والطرب في العالم العربي، وعدد من الفنانين والفنانات القادمين من دول الخليج العربية، لعمل المقابلات والأعمال الصحافية.