41.9 مليون ريال خسائر "اليمامة" خلال 2022 بفعل تراجع أسعار الحديد عالميا

أعلنت شركة اليمامة للصناعات الحديدية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-12-2022 ( ثلاثة أشهر )، حيث سجلت خسائر بلغت 41.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 34 مليون ريال عن العام المالي من 2021.

ويعود سبب تحقيق الشركة صافي خسارة بلغت 41.9 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بصافي ربح بلغ 34 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام الماضي إلى استمرار انخفاض أسعار الحديد عالميا خلال الربع الحالي مما أدى الى انخفاض سعر البيع بنسبة 28.25 في المائة وضعف الطلب على منتجات قطاع الإنشاءات خصوصا حديد التسليح وارتفاع تكلفة المبيعات و تكوين مخصص انخفاض قيمة المخزون بلغ حوالي 23.1 مليون ريال، إضافة إلى المساهمة السلبية لارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 10.21 مليون ريال وبنسبة 289 في المائة عن الربع المماثل من العام الماضي نتيجة لإرتفاع أرصدة القروض قصيرة الأجل المستخدمة في تمويل مشتريات المواد الخام وكذلك ارتفاع نسب الفوائد على التمويل عالميا.