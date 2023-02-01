لأول مرة .. أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تنفق مليار دولار في انتقالات يناير 

كشف تحليل لمجموعة ديلويت اليوم عن إنفاق أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 815 مليون جنيه استرليني (مليار دولار) خلال فترة انتقالات يناير.

وكان تشيلسي أكثر من أنفق بواقع 37 في المائة من إجمالي الإنفاق، وقال التقرير إنه أنفق أكثر من كل الأندية في دوري الدرجة الأولى الألماني ودوري الدرجة الأولى الإسباني ودوري الدرجة الأولى الإيطالي ودوري الدرجة الأولى الفرنسي مجتمعة.

ويحتل النادي اللندني المركز العاشر في الدوري، وسجل رقما قياسيا في بريطانيا بعدما دفع 106.8 ملايين جنيه استرليني للتعاقد مع إنزو فرنانديز لاعب الوسط الأرجنتيني من بنفيكا أمس الثلاثاء في اليوم الأخير لسوق الانتقالات، وفقا لـ"رويترز".

وكان إنفاق أندية دوري الأضواء الإنجليزي أكثر بثلاثة أمثال عن يناير 2022. وعلى مدار موسم 2022-2023 بأكمله أنفقوا 2.8 مليار جنيه استرليني على انتقالات اللاعبين متجاوزين الرقم القياسي السابق الذي تحقق في موسم 2017-2018 حين دفعوا 1.9 مليار جنيه استرليني.

وكان بورنموث المهدد بالهبوط ثاني أكثر من أنفق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تيم بريدج من مجموعة ديلويت "تفوقت أندية الدوري الممتاز على أندية مسابقات الدوري ‭‬‬الخمس الكبرى الأخرى بنحو أربعة لواحد في سوق الانتقالات.

"لكن بينما هناك حاجة واضحة للاستثمار في الفريق وجودته للحفاظ على الميزة التنافسية، يجب الحفاظ على التوازن الدقيق بين إعطاء أولوية للنجاح على أرض الملعب والاستدامة المالية".