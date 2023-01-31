"تاسي" يغلق في المنطقة الحمراء وتعاملات المزاد تقلص الخسائر

تراجعت الأسهم السعودية بنهاية تعاملات جلسة اليوم بشكل طفيف، بعدما قلصت فترة مزاد الإغلاق الخسائر النقطية التي تجاوزت 66 نقطة.

قاد سهم سابك الضغط على حركة المؤشر العام بعد تراجعه بنحو 1.8 في المائة مواصلا الهبوط للجلسة الرابعة على التوالي.

فيما انخفض سهما بنك الرياض و "إس تي سي" بنحو 2.1 و1.5 في المائة عند الإغلاق.

إلى ذلك، فقد المؤشر العام بنهاية التعاملات 18 نقطة أو مايعادل 0.2 في المائة، ليغلق المؤشر الرئيس عند مستوى 10792 نقطة، وسط تعاملات بلغت 4.6 مليار ريال.

وأتت السيولة عبر تداول 147.6 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 335.7 ألف صفقة، وتركزت السيولة على أسهم مصرف الراجحي والبنك الأهلي وكذلك و"إس تي سي".

إلى ذلك، صعدت أسهم 97 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها وحدات الخبير للنمو والدخل بمكاسب بالحد الأعلى 10 في المائة، تلاه أسيج 8.8 في المائة ثم الخبير للدخل 6.7 في المائة.

صعد سهم البحري 2.3 في المائة، بعد إعلان الشركة عن تحقيقها صافي ربح للعام المالي 2022 بواقع مليار ريال، وبنسبة نمو 440 في المائة.



في المقابل، هبطت أسهم 114 شركة تصدرها مبكو بعد هبوط السهم 4.7 في المائة، تلاه مجموعة الحكير 4 في المائة، سينومي ريتيل أيضا تراجع 3.3 في المائة.