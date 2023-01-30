"البحري" تربح 578 مليون ريال في الربع الأخير من 2022 .. بارتفاع 528 %

يعود سبب الارتفاع إلى "الانخفاض" في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق

يعود السبب الرئيس لارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى:

- ارتفاع الإيرادات وذلك نتيجة تحسن أداء عدة قطاعات وبالأخص قطاع نقل النفط الخام والذي ارتفعت إيراداته بمبلغ 764 مليون ريال، وقطاع نقل الكيماويات والذي ارتفعت إيراداته بمبلغ 344 مليون ريال، وذلك نتيجة تحسن أسعار النقل إضافة إلى زيادة عمليات النقل وإضافة سفن جديدة لأسطول البحري.

- كما ارتفعت الإيرادات الأخرى بقيمة 147 مليون ريال خلال هذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق مدعومة بتحقيق مكاسب رأسمالية بقيمة 154 مليون ريال من بيع سفن ضمن خطة تحديث الأسطول.

- فيما حد من الارتفاع في صافي الربح، الارتفاع في المصروفات التمويلية بمبلغ 68 مليون ريال خلال هذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.