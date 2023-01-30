"البحري" تربح 578 مليون ريال في الربع الأخير من 2022 .. بارتفاع 528 %

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-12-31 "اثنا عشر شهرا"
|
بند
|
الربع الحالي
|
الربع المماثل من العام السابق
|
التغير%
|
الربع السابق
|
التغير %
|
المبيعات/الإيرادات
|
2,717.5
|
1,546.54
|
75.71
|
2,292.72
|
18.53
|
إجمالي الربح (الخسارة)
|
2,070.88
|
1,368.83
|
51.29
|
383.24
|
440.36
|
الربح (الخسارة) التشغيلي
|
760.07
|
173.31
|
338.56
|
412.34
|
84.33
|
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|
578.12
|
91.98
|
528.53
|
269.87
|
114.22
|
إجمالي الدخل الشامل
|
576.56
|
104.96
|
449.31
|
265.3
|
117.32
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
|
بند
|
توضيح
|
يعود سبب الارتفاع إلى "الانخفاض" في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق
|
يعود السبب الرئيس لارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى:
- ارتفاع الإيرادات وذلك نتيجة تحسن أداء عدة قطاعات وبالأخص قطاع نقل النفط الخام والذي ارتفعت إيراداته بمبلغ 764 مليون ريال، وقطاع نقل الكيماويات والذي ارتفعت إيراداته بمبلغ 344 مليون ريال، وذلك نتيجة تحسن أسعار النقل إضافة إلى زيادة عمليات النقل وإضافة سفن جديدة لأسطول البحري.
- كما ارتفعت الإيرادات الأخرى بقيمة 147 مليون ريال خلال هذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق مدعومة بتحقيق مكاسب رأسمالية بقيمة 154 مليون ريال من بيع سفن ضمن خطة تحديث الأسطول.
- فيما حد من الارتفاع في صافي الربح، الارتفاع في المصروفات التمويلية بمبلغ 68 مليون ريال خلال هذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
|
يعود سبب الارتفاع إلى "الانخفاض" في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق
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يعود السبب الرئيس لارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى:
- ارتفاع الإيرادات وذلك نتيجة تحسن أداء عدة قطاعات وبالأخص قطاع نقل النفط الخام والذي ارتفعت إيراداته بمبلغ 277 مليون ريال، وقطاع نقل الكيماويات والذي ارتفعت إيراداته بمبلغ 94 مليون ريال، إضافة إلى ارتفاع إيرادات قطاع الخدمات اللوجيستية بمبلغ 57 مليون ريال، وذلك نتيجة تحسن أسعار النقل إضافة إلى زيادة عمليات النقل.
- كما ارتفعت الإيرادات الأخرى بقيمة 125 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.
- فيما حد من الارتفاع في صافي الربح، ارتفاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 54 مليون ريال خلال الربع الحالي نتيجة عكس مخصصات خلال الربع السابق.
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