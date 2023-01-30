تويوتا تتصدر مبيعات السيارات في العالم خلال 2022 للعام الثالث

تفوقت شركة " تويوتا موتور" كورب على شركة "فولكس فاجن" الألمانية، لتصبح صاحبة أكبر مبيعات سيارات في العالم للعام الثالث على التوالي خلال 2022، حيث تمكنت من تقليص تأثير نقص الرقائق الذي أثر على الشركات المنافسة.

و باعت نحو 10.4 مليون سيارة في أنحاء العالم العام الماضي، بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بـ 2021 وأضافت تويوتا أن إنتاجها على مستوى العالم ارتفع بنسبة 5.3 في المائة ليصل إلى 10.6 مليون وحدة، بعدما ساعد تعزيز قدراتها الإنتاجية في أمريكا الشمالية وآسيا في الحد من التأثير السلبي لجائحة كورونا ونقص قطع الغيار.

وعلى الرغم من أن مبيعات تويوتا تراجعت لأول مرة منذ عامين، فإنها تجاوزت مبيعات منافستها فولكس فاجن، التي تراجعت مبيعاتها بنسبة 7.0 في المائة خلال العام الماضي لتصل إلى 8.2 مليون وحدة بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد بحسب وكالة "كيودو اليابانية" للأنباء.

وبالنسبة لتويوتا فقط، تراجع الإنتاج المحلي بنسبة 7.7 في المائة ليصل إلى 2.66 مليون وحدة، وهو أدنى مستوى منذ 1976، حيث تأثر بصورة كبيرة جراء نقص قطع الغيار.

وتراجعت مبيعات الشركة المحلية بنسبة 12.7 في المائة إلى 1.29 مليون وحدة.

وارتفع إنتاج تويوتا خارجيا بنسبة 11.7 في المائة لتصل إلى 6.38 مليون وحدة، في حين ارتفعت مبيعاتها في الخارج بنسبة 1.7 في المائة لتصل إلى 8.2 مليون وحدة، ويرجع ذلك إلى قوة الطلب في آسيا.