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17.1 مليار ريال أرباح "الراجحي" في 2022 بارتفاع 16 %

17.1 مليار ريال أرباح "الراجحي" في 2022 بارتفاع 16 %

الاقتصادية من الرياض

أعلن مصرف الراجحي النتائج المالية السنوية المنتهية في 2022-12-31 حيث سجل أرباحا بلغت 17.1 مليار ريال مقابل أرباح 14.7 مليار ريال عن العام المالي من 2021 بارتفاع 16 في المائة.

و ارتفع صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 11.12 في المائة ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار، والدخل من رسوم الخدمات البنكية، والدخل من تحويل العملات الأجنبية، والدخل من العمليات الأخرى.

وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات شاملا مخصص خسائر الائتمان بنسبة 1.95 في المائة نتيجة ارتفاع في مصاريف رواتب ومزايا الموظفين، ومصروف الاستهلاك، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى. إضافة الى انخفاض مخصص خسائر الائتمان من 2,345 مليون ريال إلى 2,001 مليون ريال بنسبة 14.66 في المائة.

 

بند السنة الحالية السنة الماضية التغير%
إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات 28,202 21,442 31.53
صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات 22,173 20,392 8.73
إجمالي ربح (خسارة) العمليات 28,575 25,716 11.12
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة 19,123 16,445 16.28
صافي الربح (الخسارة) 17,151 14,746 16.31
إجمالي الدخل الشامل 16,640 15,191 9.54
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد حقوق الملكية غير المسيطرة) 100,225 67,282 48.96
الموجودات 762,366 623,645 22.24
الاستثمارات 102,146 84,433 20.98
محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) 568,338 452,831 25.51
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى 7,451 6,927 7.56
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي 2,001 2,345 -14.67
ودائع العملاء 564,925 512,072 10.32
ربحية (خسارة) السهم 4.24 3.69
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
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