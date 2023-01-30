17.1 مليار ريال أرباح "الراجحي" في 2022 بارتفاع 16 %

أعلن مصرف الراجحي النتائج المالية السنوية المنتهية في 2022-12-31 حيث سجل أرباحا بلغت 17.1 مليار ريال مقابل أرباح 14.7 مليار ريال عن العام المالي من 2021 بارتفاع 16 في المائة.

و ارتفع صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 11.12 في المائة ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار، والدخل من رسوم الخدمات البنكية، والدخل من تحويل العملات الأجنبية، والدخل من العمليات الأخرى.

وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات شاملا مخصص خسائر الائتمان بنسبة 1.95 في المائة نتيجة ارتفاع في مصاريف رواتب ومزايا الموظفين، ومصروف الاستهلاك، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى. إضافة الى انخفاض مخصص خسائر الائتمان من 2,345 مليون ريال إلى 2,001 مليون ريال بنسبة 14.66 في المائة.