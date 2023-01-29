"أنابيب الشرق" تربح 47.5 مليون ريال خلال الربع المنتهي في ديسمبر 2022

أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة عن النتائج المالية الأولية للربع المالي المنتهي في ديسمبر 2022.
|
بند
|
الربع الحالي
|
الربع المماثل من العام السابق
|
التغير %
|
|
|
المبيعات - الايرادات
|
487,249,090
|
133,249,622
|
265.67
|
|
|
اجمالي الربح (الخسارة)
|
69,547,495
|
-7,534,069
|
-
|
|
|
الربح (الخسارة) التشغيلي
|
60,613,681
|
-14,434,295
|
-
|
|
|
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|
47,523,974
|
-18,839,834
|
-
|
|
|
اجمالي الدخل الشامل
|
47,660,229
|
-18,745,814
|
-
|
|
|
بند
|
توضيح
|
يعود سبب "الارتفاع" في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى
|
ارتفع صافي الربح للشركة الى 47.5 مليون ريال للربع الثالث من 2023، مقارنةً بصافي خسارة قدرها 18.8 مليون ريال في الربع المماثل من 2022، ويعود ذلك للأسباب التالية :
1- زيادة حجم ومتوسط سعر البيع، مما أدى الى ارتفاع ملحوظ في الإيرادات واجمالي الربح
2- انخفاض تكلفة المبيعات بسبب انخفاض متوسط تكلفة الطن من المواد الخام الرئيسية للشركة.
3- تراجع مخصص الذمم المدينة للعملاء نتيجة التحصيل الجيد للمبالغ المستحقة.
أضف تعليق