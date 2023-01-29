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"أنابيب الشرق" تربح 47.5 مليون ريال خلال الربع المنتهي في ديسمبر 2022

"أنابيب الشرق" تربح 47.5 مليون ريال خلال الربع المنتهي في ديسمبر 2022

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة عن النتائج المالية الأولية للربع المالي المنتهي في ديسمبر 2022.

بند

الربع الحالي

الربع المماثل من العام السابق

التغير  %

 

 

المبيعات - الايرادات

487,249,090

133,249,622

265.67

 

 

اجمالي الربح (الخسارة)

69,547,495

-7,534,069

-

 

 

الربح (الخسارة) التشغيلي

60,613,681

-14,434,295

-

 

 

صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة

47,523,974

-18,839,834

-

 

 

اجمالي الدخل الشامل

47,660,229

-18,745,814

-

 

 

 

بند

توضيح

يعود سبب "الارتفاع" في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى

ارتفع صافي الربح للشركة الى 47.5 مليون ريال للربع الثالث من 2023، مقارنةً بصافي خسارة قدرها 18.8 مليون ريال في الربع المماثل من 2022، ويعود ذلك للأسباب التالية :

1- زيادة حجم ومتوسط سعر البيع، مما أدى الى ارتفاع ملحوظ في الإيرادات واجمالي الربح

2- انخفاض تكلفة المبيعات بسبب انخفاض متوسط تكلفة الطن من المواد الخام الرئيسية للشركة.

3- تراجع مخصص الذمم المدينة للعملاء نتيجة التحصيل الجيد للمبالغ المستحقة.
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