"أنابيب الشرق" تربح 47.5 مليون ريال خلال الربع المنتهي في ديسمبر 2022

يعود سبب "الارتفاع" في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى

ارتفع صافي الربح للشركة الى 47.5 مليون ريال للربع الثالث من 2023، مقارنةً بصافي خسارة قدرها 18.8 مليون ريال في الربع المماثل من 2022، ويعود ذلك للأسباب التالية :

1- زيادة حجم ومتوسط سعر البيع، مما أدى الى ارتفاع ملحوظ في الإيرادات واجمالي الربح

2- انخفاض تكلفة المبيعات بسبب انخفاض متوسط تكلفة الطن من المواد الخام الرئيسية للشركة.

3- تراجع مخصص الذمم المدينة للعملاء نتيجة التحصيل الجيد للمبالغ المستحقة.