"الموارد البشرية": دخول برنامج نطاقات المطور مرحلته الثانية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دخول قرار برنامج نطاقات المطور حيز التنفيذ للمرحلة الثانية، حيث أطلق البرنامج وبدأ تطبيق مرحلته الأولى على جميع منشآت القطاع الخاص بدءا من تاريخ 1 ديسمبر 2021.

ويقدم برنامج نطاقات المطور عددا من المزايا الرئيسة، المتمثلة في خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة، لمدة ثلاثة أعوام بهدف رفع الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص، إضافة إلى العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين.

كما قامت الوزارة بإطلاق خدمة الاحتساب الفوري للمنشآت وذلك لفترة شهرين من الإطلاق لتحفيز المنشآت ودعمها بالتزامن مع دخول المرحلة الثانية حيز التنفيذ.